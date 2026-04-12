Nicholas Brendon: «Buffy»-Fanliebling Xander wäre 55 geworden

Der Rest ist TV–Geschichte: Brendon ergatterte die tragende Rolle und war in jeder bis auf einer der 144 Episoden der Kultserie zu sehen. Neben Gellar als Titelheldin, Alyson Hannigan (52) als Hexe Willow, David Boreanaz (56) als Vampir Angel und Anthony Head (72) als Wächter Rupert Giles rettete Xander von 1997 bis 2003 unzählige Male das US–Städtchen Sunnydale und zuweilen auch die ganze Welt. Lange sah es sogar danach aus, als würden er und die Gang ihr Heldentum bald wiederaufnehmen. Doch unabhängig von Brendons Tod wurde ein geplantes «Buffy»–Revival unlängst (und wohl dauerhaft) zu den Akten gelegt.