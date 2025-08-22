Nicholas Sparks und M. Night Shyamalan arbeiten an gemeinsamen Projekt

Der eine ist bekannt dafür, sentimentale Romane zu verfassen. Der andere ist mindestens ebenso berühmt–berüchtigt für den Drang, seinen Filmen in letzter Sekunde noch einen radikalen Twist zu verleihen. Die Rede ist von Schriftsteller Nicholas Sparks (59, «Wie ein einziger Tag») und dem einstigen «The Sixth Sense»–Wunderkind M. Night Shyamalan (55). Obwohl die beiden Männer auf den ersten und auch auf den zweiten Blick bislang grundverschiedene Geschichten erzählt haben, machen sie nun gemeinsame Sache.