«Selbst jemand, der sicher ist, dass ich all diesen Hass verdiene», sagt Heard in dem Interview, «selbst wenn er glaubt, dass ich lüge, kann mir nicht in die Augen sehen und mir sagen, dass es in den sozialen Medien eine faire Darstellung gab». Sie bekräftigt noch einmal: «Niemand kann mir erzählen, dass sie denken, dass es fair war.»