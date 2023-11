«Nicht fertig mit dem Leben»: Shannen Doherty möchte weiterkämpfen

Auf Instagram kündigt die Schauspielerin ihren neuen Podcast «Let's Be Clear with Shannen Doherty» an. Die 52–Jährige möchte sich in «brutal ehrlichen Gesprächen» mit ehemaligen Co–Stars, Freunden, Familienmitgliedern oder auch mit ihren Ärzten «wie nie zuvor öffnen». Die erste Folge erscheint voraussichtlich am 7. Dezember.