Nicht «Game of Thrones»: Das ist das schlechteste Serienfinale im TV

Was ist das schlechteste TV–Serienfinale aller Zeiten? Das will eine neue Analyse nun herausgefunden haben, über die die «Daily Mail» berichtet. Die letzte Folge der Fantasysaga «Game of Thrones» hat es dabei zwar unter die ersten zehn der schlimmsten Serienenden geschafft, an der Spitze steht allerdings das Finale von «House of Cards». Die Folge, die 2018 ausgestrahlt wurde, erhielt dem Bericht zufolge auf «IMDB» eine Bewertung von 2,6 von 10, ein Rückgang von 55 Prozent gegenüber der durchschnittlichen Episodenbewertung von 8,1, heisst es.