«Nicht hart genug»: Das bereut Robin Wright bei Erziehung ihrer Kinder

Darum verliess Robin Wright die «Shitshow» USA

Aktuell ist Robin Wright mit dem britischen Architekten Henry Smith (52) liiert. Mit ihm ist sie in dessen Heimat England gezogen. Dort herrsche eine «Freiheit des Selbst», sagte Wright der Londoner «Times». «Die Menschen sind so freundlich», so Wright über ihre Wahlheimat. «Sie leben. Sie sitzen nicht im Auto im Stau, telefonieren panisch oder essen ein Sandwich. So sieht es in den meisten Teilen Amerikas aus. Alles ist Hektik, Wettbewerb und Geschwindigkeit.»