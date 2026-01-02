Nicht jedem Zuschauer bekannt: Wer ist Dschungelcamperin Ariel?

Im deutschen Reality–TV wurde Ariel zunächst durch das RTL+–Dating–Format «Love Fool» bekannt, in dem sie mit ihrem damaligen Partner Giuliano Hediger ihre Beziehung verheimlichen und sich als Single ausgeben musste. Später scheiterte die Liebe zu dem Vater ihrer Tochter, Ariel warf ihrem Ex–Partner Giuliano Lügen und Betrug vor. Seitdem liefern sich die beiden immer wieder öffentliche Auseinandersetzungen, die auch die Vaterschaft betreffen. Das Ex–Paar nahm 2025 an «Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen» teil und gewann trotz lautstarken Streitigkeiten die Staffel.