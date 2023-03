«Nicht mehr lange zu leben»: Darum wollte William Shatner eine Doku

«Das Traurige ist, je älter ein Mensch wird, desto weiser wird er, und dann stirbt er mit all diesem Wissen. Und dann ist es weg. Es ist nicht so, dass ich meine Ideen oder meine Kleidung mitnehme», sagte er. «Was soll ich mit all diesen Gedanken machen? Was soll ich mit 90 Jahren Beobachtungen machen?» Einen Teil davon teilt er nun in «You Can Call Me Bill».