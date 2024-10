«Nicht mein König»: Senatorin protestiert gegen Charles

König Charles III. (75) hatte am zweiten offiziellen Tag seines Aufenthalts in Down Under gerade seine Rede vor dem australischen Parlament in der Hauptstadt Canberra gehalten und war auf dem Weg zurück zu Königin Camilla (77) auf die Bühne, als Senatorin Lidia Thorpe (51) in einem traditionellen Mantel aus Opossumfell die Zeremonie unterbrach.