Nicht nur Eddie Redmayne ist von Riccardo Simonettis Frisur begeistert

Lashana Lynch von Geheimagenten–Look begeistert

Auch Schauspielerin Lashana Lynch (36), die die weibliche Hauptrolle in «The Day of the Jackal» spielt, reagiert in einem weiteren Video begeistert auf den langen Zopf. «Glaube unsere Frisur kommt ganz gut an», freut sich Simonetti auf Instagram an seinen Stylisten gerichtet. Die Frisur sei für ihn ein Schritt aus seiner Komfortzone gewesen, so der 31–Jährige: «Bin immer bisschen unsicher so ‹ohne Haare› fotografiert zu werden.» Der Abend sei ein «guter Reminder» gewesen, dass sich das lohnt. Er habe sich mit seinem Outfit in einen Geheimagenten mit «kugelsicheren Haaren» verwandeln wollen, so Simonetti in einem Reel.