Nicht nur für Teenies: Warum wir Tagebuch führen sollten

Mithilfe eines Tagebuchs lässt sich zudem erkennen, ob man mit seiner aktuellen Lebenssituation zufrieden ist, oder ob es Probleme gibt. Wie wäre es, einen täglichen Stimmungs–Tracker einzubauen? Viele Mental–Health–Apps bieten das bereits online an: Täglich soll sich der User die Frage stellen, wie er sich fühlt. Ist die Stimmung über längere Zeit hinweg im Keller, sollte man sich eventuell Hilfe suchen oder hinterfragen, was so bedrückend ist.