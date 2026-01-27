Nicht nur gemütlich: So viel Style-Potenzial haben Oversize-Pullis

Perfekt für Lagen–Looks

Layering hält an frischen Tagen nicht nur warm, sondern sieht immer stylisch aus. Weite Sweater eignen sich perfekt dafür. Ein Zopfstrick–Pullover lässt sich etwa zu einem dunklen Spitzenrock und einem Seidentuch tragen, das unter dem Pulli um die Hüfte gebunden wird. Mit bunten Armreifen, die über die Ärmel gezogen werden, nimmt der Look Form an. Wer es femininer will, wählt dazu Ballerinas. Mode–Influencerinnen schwören seit Längerem zudem auf Biker Boots, die mit einer Fliegenbrille einen rockigen Gegenpol zur eleganten Basis bilden.