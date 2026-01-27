Nicht nur gemütlich: So viel Style-Potenzial haben Oversize-Pullis

Im Winter hat gemütliche Kleidung Vorrang. Vor allem Oversize–Sweater sind perfekt zum Einkuscheln. Auch für einen spontanen Einkauf oder Spaziergang werden sie schnell mal übergeworfen. Doch sie sind mehr als nur Wohlfühlmode. Mit ein paar Handgriffen wird aus den Pullovern ein It–Girl–Look.
Perfekt für Lagen–Looks
Layering hält an frischen Tagen nicht nur warm, sondern sieht immer stylisch aus. Weite Sweater eignen sich perfekt dafür. Ein Zopfstrick–Pullover lässt sich etwa zu einem dunklen Spitzenrock und einem Seidentuch tragen, das unter dem Pulli um die Hüfte gebunden wird. Mit bunten Armreifen, die über die Ärmel gezogen werden, nimmt der Look Form an. Wer es femininer will, wählt dazu Ballerinas. Mode–Influencerinnen schwören seit Längerem zudem auf Biker Boots, die mit einer Fliegenbrille einen rockigen Gegenpol zur eleganten Basis bilden.
Mühelos mit Minirock
Es geht aber auch einfacher: Ein cooler Style–Partner für den Lieblingspulli ist ein schwarzer Minirock. Zusammen mit kniehohen Stiefeln entsteht ruckzuck ein legeres Outfit. Eine Basecap und eine grosse Tasche lassen es besonders lässig erscheinen. Etwas angezogener wirkt es mit einer farbigen Strumpfhose. Zurückgekämmte Haare und ein Stirnband, das farblich zum Pullover passt, geben diesem Look den letzten Schliff.
Die Hüfte betonen
Wer dem Oversize–Look mehr Form verleihen möchte, bindet einen Gürtel um die Hüfte. So entsteht gleichzeitig ein interessanter Bruch. Ein gemusterter Midirock und Mules geben dem Outfit sofort mehr Charakter. Für Statement–Optik und eine stärkere Retro–Note sorgen eine grosse Perlenkette und passende Ohrringe.
Statt einem Gürtel kann auch ein weiterer Pullover um die Hüfte gebunden werden. Jeans schaffen einen lässigen Look, ein Satinrock lässt ihn elegant aussehen. Für ein rundes Outfit braucht es dann die passende Handtasche.
Weit und weit kombinieren
Der Oversize–Pulli darf aber auch locker fallen – genau wie das Unterteil. Dennoch sollte die Struktur nicht verloren gehen. Das gelingt mit einem A–Linien–Rock. Richtig rund wird der Look, wenn sich die beiden Teile zu einer stimmigen Muster–Kombination ergänzen. Ein Karorock passt zum Beispiel zu einem Argyle–Pullover, wobei sich die Farben nicht zu sehr unterscheiden sollten.