Nicht nur im Sommer: So oft essen die Deutschen Eis

Wenn es um Erinnerungen an die Kindheit geht, denken die meisten übrigens nicht zuerst an Orte – sondern an Geschmack. 20,9 Prozent verbinden mit Eis vor allem eine konkrete Sorte, meist Erdbeere oder Schokolade, die sie bis heute auf der Zunge spüren, so die Umfrage des Herstellers von Eissorten wie Nogger oder Cornetto.