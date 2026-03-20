Nicht nur Irene Weigel: Auch Tochterrolle Anna wieder bei «Unter uns»

Die allererste Darstellerin der Anna Weigel, Janis Rebecca Rattenni, die die Rolle von 1994 bis 2004 übernahm, arbeitet heute als Regisseurin bei «Unter uns» – und inszeniert damit ausgerechnet ihre eigene Nachfolgerin. Über die ungewöhnliche Konstellation lachen beide laut Zielcke einfach: «Am Anfang fragte sie mich einmal: ‹Ist das komisch für dich?› Und ich habe zurückgefragt: ‹Ist es für dich komisch?› Dann haben wir beide gelacht und einfach gedreht.»

Zielcke schätzt die Zusammenarbeit mit der erfahrenen Regisseurin: Da Rattenni die Figur aus eigener Erfahrung kenne, fühle sie sich auf dem Set gut aufgehoben.