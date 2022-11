Nicht nur Lindsay Lohan: Comebacks in Netflix-Weihnachtsfilmen

Chord Overstreet

Auch ihr Co-Star in «Falling for Christmas» ist kein Unbekannter. Chord Overstreet (33) feierte mit 20 Jahren seinen Durchbruch dank der beliebten Musicalserie «Glee». Er gehörte sechs Jahre lang zum Cast, wurde in der Rolle von Sam Evans international bekannt und tourte mit seinen Kolleginnen und Kollegen durch die USA. Aber ähnlich wie Lohan entschied sich Overstreet nach dem Ende von «Glee» 2015 für eine Musikkarriere. An die internationalen Erfolge seiner Zeit in Ryan Murphys (57) beliebter Serie konnte er nicht anknüpfen. Seine Schauspielkarriere beschränkte sich in den letzten sieben Jahren auf Gastrollen in Serien wie «The Bold Type» oder «Royalties». Seit 2021 ist er allerdings schon in der Apple+-Serie «Acapulco» zu sehen. «Falling in Love» an der Seite von Lindsay Lohan ist seine erste grosse Rolle seit dem Ende von «Glee». Karriereschub inklusive?