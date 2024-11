Nicht nur Michael Jackson: Diese Musikstars prägte Quincy Jones

New Order und Will Smith

Es gibt aber auch zahlreiche Musiker, denen man nicht zu nahe treten würde, wenn man behauptet, dass sie ihre Karriere in erster Linie Quincy Jones zu verdanken haben. Dazu gehört Lesley Gore (1946–2015). Jones produzierte Anfang der 1960er–Jahre ihre Hits wie «It‹s My Party» oder «You Don›t Own Me». Mit dieser Zusammenarbeit stiess Quincy Jones aus dem Jazz– bzw. Soul–Feld in den (damals noch weissen) Popmainstream vor. Vor allem in den USA bekannte Schützlinge von Quincy Jones sind die mehrfach Grammy–nominierten James Ingram (1952–2019) und George Benson (81). In den letzten Jahren förderte er Jon Batiste (37), Jacob Collier (30) oder die französische Sängerin ZAZ (44).