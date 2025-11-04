Nicht nur Mimi: Das sind die «Bachelor in Paradise»-Wiederholungstäter

Ab Dienstag, 4. November, öffnet bei RTL+ das Paradies wieder seine Türen: Ehemalige «Bachelorette»– und «Bachelor»–Teilnehmerinnen und –Teilnehmer wagen erneut in einer Datingshow den Versuch, den Richtigen oder die Richtige zu finden. Im Spin–off «Bachelor in Paradise» stürzen sich die Singles wieder ins Flirtabenteuer und dürfen Rosen verteilen. Auch wenn es mit der grossen Liebe nicht geklappt hat, haben drei Kandidatinnen und ein Kandidat offenbar gute Erfahrungen in dem Format gemacht, denn sie gehen als Wiederholungstäter in die Kuppelshow, in der «Bachelor»–Legende Paul Janke (44) als Barkeeper und Ratgeber mit dabei ist.