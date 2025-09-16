Nicht nur Naomi Watts: Diese Promis sprechen offen über die Menopause

Becker betont, wie wichtig der offene Austausch ist: «In Deutschland redet kaum jemand darüber, dabei ist es wichtig, informiert und vorbereitet zu sein – auch für Männer.» Für sie war die Phase ein Lernprozess, der das Selbstbewusstsein stärkt: «Man sollte Fragen stellen, sich informieren, sich ärztliche Unterstützung holen.» Inzwischen weiss sie: «Es ist nicht das Ende der Welt, ich bin jetzt durch und es geht mir besser. Ich fühle mich wunderbar.»