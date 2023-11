Auch ein Kandidat in Deutschland

Nicht nur Nigel Farage: Diese Politiker waren schon im Dschungelcamp

Nigel Farage zieht ins britische Dschungelcamp. Der Brexit–Befürworter ist nicht der erste Politiker, der bei «I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!» teilnimmt. In Deutschland hatten Politiker bisher Berührungsängste mit «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Bis auf eine Ausnahme.