Nicht nur Prinz William: Auch Tom Cruise entpuppt sich als «Swiftie»

Taylor Swift (34) hat in London nicht nur Prinz William (42) sowie seine Kinder Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) begeistert. Auch die zweite Show im Rahmen der Eras–Tour zog viele prominente Besucher an – allen voran Hollywoodstar Tom Cruise (61). Er tauschte am Samstagabend mit Fans Freundschaftsbänder, während er der kurz zuvor stattfindenden Feier zum Highschool–Abschluss seiner Tochter Suri (18) in New York ferngeblieben war.