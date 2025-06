Nicht nur Shiloh Jolie-Pitt: Diese Promikids änderten ihren Nachnamen

Shiloh Jolie–Pitt (19) ging noch einen Schritt weiter: Kurz nach ihrem 18. Geburtstag liess sie ihren Namen offiziell in Shiloh Nouvel Jolie ändern. Doch damit nicht genug – inzwischen tritt die heute 19–Jährige unter dem Künstlernamen Shi Joli auf. So wurde sie auch in der Pressemitteilung eines Events genannt, bei dem sie als Choreografin beteiligt ist.