Nicht nur Taylor Swift: Auch diese Stars fieberten beim Super Bowl mit

Der alljährliche Super Bowl ist nicht nur das Treffen der beiden besten Football–Teams der NFL. Auch das Who's Who der US–amerikanischen Promiwelt gibt sich bei der sportlichen Megaveranstaltung die Ehre. Zwar schnappte sich am Sonntag – wie zu erwarten war – Taylor Swift (34) den Löwenanteil der Aufmerksamkeit im Stadion; die Sängerin ist immerhin mit dem Chiefs–Star und frischgebackenen Super–Bowl–Gewinner Jason Kelce (36) liiert. Doch auch zahlreiche weitere Berühmtheiten wohnten der Nervenschlacht in Las Vegas, die die Kansas City Chiefs erst in der Verlängerung gegen die San Francisco 49ers gewinnen konnten, bei.