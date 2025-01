Nicht nur wegen Vitamin C: So gesund sind Zitrusfrüchte

Helfen Zitrusfrüchte beim Abnehmen?

Der Verzehr von Zitrusfrüchten kann auch beim Abnehmen helfen. Zitronensaft beispielsweise kann die Verdauung unterstützen, Blähungen lindern und das Sättigungsgefühl fördern. Orangen sind reich an Pektin, einem Ballaststoff, der die Darmflora positiv beeinflusst und ebenfalls das Sättigungsgefühl steigert. Zudem regen die in Zitrusfrüchten enthaltenen Säuren den Stoffwechsel an, was die Fettverbrennung fördern kann.