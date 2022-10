Nicht nur zum Spass: Darum besucht Brad Pitt die Formel 1 in Austin

Prominenter Besuch bei der Formel 1: Brad Pitt (58) hat am Freitag (22. Oktober) den Circuit of the Americas in Austin, Texas besucht, um beim Freien Training zuzuschauen. Der Schauspieler verfolgte zwei Tage vor dem grossen Rennen das erste Training in der Garage von McLaren und durfte sogar dem Teamfunk lauschen. Ein Foto auf dem Twitter-Account der Formel 1 zeigt den Hollywood-Star voll bei der Sache, mit Kopfhörern und Sonnenbrille.