«Nicht richtig»: US-Promis wie Ben Stiller zu Jimmy Kimmels Absetzung

Donald Trump fordert Absetzung weiterer Late–Night–Shows

Schauspielerin Jean Smart (74), unter anderem bekannt aus der HBO–Serie «Hacks», schrieb: «Ich bin entsetzt über die Absetzung von ‹Jimmy Kimmel Live›. Was Jimmy gesagt hat, war freie Meinungsäusserung, keine Hassrede. Die Leute scheinen die Meinungsfreiheit nur dann schützen zu wollen, wenn es ihrer Agenda entspricht. Ich war zwar überhaupt nicht mit Charlie Kirk einverstanden, aber seine Ermordung hat mich angewidert und hätte jeden anständigen Menschen anwidern müssen. Was ist nur mit unserem Land los?»