«Nicht vorbei»: Prinz William reagiert auf CL-Pleite von Aston Villa

Prinz William: «Es ist noch nicht vorbei»

Aston Villa musste im Viertelfinal–Hinspiel gegen den Gastgeber eine 3:1–Niederlage verkraften. Zunächst gingen die Gäste noch in Führung und Prinz William und sein Sohn konnten auf der Tribüne jubeln. Der Ausgleich kam aber noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte folgten dann Tor zwei und in der Nachspielzeit Tor drei für Paris Saint–Germain.