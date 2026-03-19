«Nicht wie erhofft»: Patrice Aminati teilt neues Untersuchungsergebnis

Im Dezember 2025 meldete sie sich dann mit einer ganz anderen Nachricht zu Wort: Sie trennte sich von Ehemann Daniel Aminati (52). Das Ehe–Aus gründe nicht allein auf ihrer Erkrankung, wie sie betonte. «Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert», schrieb sie. Werte, Vorstellungen und Träume seien zu unterschiedlich gewesen. Der Moderator wiederum zeigte sich in einem Statement überrascht. Doch er erklärte auch: «Ich bin sehr dankbar für diese gemeinsame Zeit und so viele unfassbar schöne Momente und vor allem für das grösste Geschenk, welches Patrice und ich uns geschaffen haben – unsere wunderbare Tochter Charly.»