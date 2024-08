Nicht zu lang, nicht zu kurz: Bürotaugliche Looks für warme Sommertage

Der legere Look

Wer es legerer mag, kann sich beim Look von Viviane Geppert (33) etwas abgucken. Die «taff»–Moderatorin präsentierte auf Instagram unlängst eine Kombination aus weissem Cargo–Rock mit seitlichen Taschen, dazu wählte sie ein graumeliertes T–Shirt. Für einen Stilbruch sorgten in diesem Fall die Lederstiefel mit Schlangenmuster und hohem Absatz. Ihre blonden Haare blieben offen und glatt. Ein paar Kreolen rundeten den Look ab.