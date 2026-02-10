Nichten von Prinzessin Diana beehren den Wiener Opernball

Fashion–Details zu ihrem Auftritt

Auch Dianas Nichten gaben ein Statement zu ihrem Auftritt ab: «Wir haben uns unglaublich über die Einladung von Adi und Michael gefreut. Der Wiener Opernball ist für uns etwas ganz Besonderes.» Das Promi–Event in der Wiener Staatsoper verbinde «auf einzigartige Weise Kultur, Geschichte und Mode. Es ist eine grosse Ehre, Teil dieser Tradition zu sein, und wir freuen uns sehr auf einen unvergesslichen Abend.» Laut der Mitteilung werden die beiden Schwestern den Ball in Roben von Oscar de la Renta und mit Schmuck von Chopard besuchen.