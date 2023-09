Nick Cannon: «Ohne Mariah Carey wäre ich nicht mehr am Leben»

Nick Cannon (42) verdankt sein Leben seiner Ex–Frau Mariah Carey (54). Das gab er als Gast im «The Diary Of A CEO»–Podcast zu verstehen. Carey habe nach seiner Lupus–Diagnose im Jahr 2012 eine entscheidende Rolle bei der Genesung gespielt. «Sie war mein Fels in der Brandung», sagte Cannon, «um ehrlich zu sein, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben, wenn sie nicht so hart mit den Ärzten, mit mir, mit meiner Sturheit umgegangen wäre.»