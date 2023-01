Nick Carter: Emotionaler Abschiedssong für Bruder Aaron?

Backstreet-Boys-Mitglied Nick Carter (42) soll laut US-Klatschportal «TMZ» einen sehr speziellen Gedenk-Song für seinen im November verstorbenen Bruder Aaron Carter (1987-2022) aufgenommen haben. Entsprechende Andeutungen hat der Star in den vergangenen Tagen auch bereits in sozialen Netzwerken gestreut. So postete Nick beispielsweise auf Instagram einen mysteriösen Clip, in dem er traurig zu Boden schaut. Begleitet wird der Post lediglich vom Datum «1-11-23». Das legt die Vermutung nahe, dass der Abschiedssong für Aaron Carter möglicherweise schon am 11. Januar erscheinen wird.