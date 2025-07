Nick Cave erinnert mit bewegenden Worten an seinen verstorbenen Sohn

Bewegende Worte von Nick Cave (67). Zum zehnten Todestag seines Sohnes Arthur (2000–2015) wendet sich der Musiker auf seiner Webseite «The Red Hand Files» an seine Fans – und gewährt dabei Einblicke in einen Heilungsprozess, der bis heute andauert. «Der Schmerz bleibt, aber ich habe festgestellt, dass er sich mit der Zeit weiterentwickelt», schreibt der australische Rocksänger in seinem Beitrag.