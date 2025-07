Nick Hogan über Vater Hulk Hogan: «Er wird immer mein Held sein»

Hulk Hogan (1953–2025) ist am 24. Juli 2025 im Alter von 71 Jahren gestorben. Sein Sohn Nick Hogan, der am 27. Juli 35 Jahre alt wurde, hat an seinem Geburtstag seinen Vater bei Instagram gewürdigt. Zu einer Bilderreihe mit dem Wrestling–Star schrieb er: «Vielen Dank an alle, die sich in den letzten Tagen gemeldet und mich getröstet haben. Das bedeutet mir wirklich sehr viel.» So viele nette Worte und Geschichten über das Leben seines Vaters zu hören, «über seine Interaktionen und Erfahrungen mit allen, war unglaublich und tröstlich».