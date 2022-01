Nick Jonas und Priyanka Chopra sind Eltern geworden

Schauspielerin Priyanka Chopra (39) und Musiker Nick Jonas (29) sind Eltern geworden. «Wir freuen uns sehr verkünden zu dürfen, dass wir ein Kind per Leihmutterschaft auf der Welt begrüssen durften», schreiben beide in einem Statement bei Instagram. Das Paar bitte um Privatsphäre in dieser «besonderen Zeit» und werde sich nun auf seine kleine Familie konzentrieren. Nick Jonas' Bruder Joe (32) kommentierte die beiden Posts jeweils mit einem Herzchen-Emoji.