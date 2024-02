Nick Wilder: Vom «Traumschiff»-Arzt zum skrupellosen Western-Schurken

Jan Hartmanns Rückkehr in die Heimat

Im hohen Norden trifft Wilder auf Ex–Kollege Jan Hartmann. Der lotste im mittlerweile eingestellten «Traumschiff»–Ableger «Kreuzfahrt ins Glück» als Wedding Planner Tom Cramer angehende Eheleute in den Hafen des Glücks. Für Hartmann bedeutet sein Engagement in Bad Segeberg eine Rückkehr in die alte Heimat: Hartmann wurde 1980 im 30 Kilometer entfernten Kaltenkirchen im Kreis Segeberg geboren. Als ebenso smarter wie gefühlvoller Westmann Old Firehand reitet er diesen Sommer nicht nur Seite an Seite mit Winnetou in den Kampf. Er konkurriert mit diesem auch um die Gunst der schönen Ribanna, was einige Brisanz birgt. Sila Sahin kehrt mit ihrem Engagement nach sieben Jahren nach Bad Segeberg zurück. Damals stand sie als «Lea–tshina – Die weisse Feder» schon auf der imposanten Freilichtbühne. Die Premiere von «Winnetou II – Ribanna und Old Firehand» steigt am 29. Juni und setzt sich in 72 Vorstellungen bis September fort.