Nickelodeon Kids' Choice Awards: Heidi Klum räumt mit ihrer TV-Show ab

Heidi Klum (51) hat am Samstagabend die Nickelodeon Kids‹ Choice Awards als eine der Siegerinnen verlassen dürfen. Präziser ausgedrückt: Ihre Castingshow «America›s Got Talent», bei der Klum mit einjähriger Unterbrechung seit 2013 als festes Mitglied in der Jury sitzt, bekam dort den Preis als beliebteste Realityshow überreicht.