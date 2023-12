Nicki Minaj kündigt Deutschland-Auftritte für 2024 an

Die Queen of Rap kommt im nächsten Jahr für insgesamt zwei Termine nach Deutschland. Nicki Minaj (41) hat am Montagabend ihre neuen Tourdaten bekannt gegeben: Am Mittwoch, den 05. Juni 2024 wird die Hip–Hop–Künstlerin in der Kölner Lanxess Arena auftreten, am Freitag, den 07. Juni 2024 folgt ein weiteres Konzert in der Berliner Mercedes–Benz Arena. Weitere Europa–Stationen sind Manchester, Birmingham, London, Paris und Amsterdam.