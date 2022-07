Nicki Minaj (39) hat am vergangenen Montag im Londoner Stadtbezirk Camden für Aufsehen gesorgt. Die Musikerin hatte spontan zu einem «Meet and Greet» in einem Café geladen und damit zahlreiche Fans angelockt, die einen Blick auf den Star erhaschen wollten. Die Menschenmenge war so gross, dass Minaj ihren Wagen lange Zeit nicht verlassen konnte.