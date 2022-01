Nicky Rothschild wird zum dritten Mal Mutter

Mit gutem Beispiel vorangehen

2020 hatte Rothschild dem Magazin verraten, sie habe als zweifache Mutter gelernt, dass Geduld eine Tugend sei. Es komme zudem nicht darauf an, was man sage - sondern auf das, was man tue. «Unsere Kinder machen das nach, was wir tun und deshalb denke ich, dass es sehr wichtig ist, mit gutem Beispiel voranzugehen», erklärte sie damals. «Sei die beste Version deiner selbst.»