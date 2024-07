Nico Santos ist erstmals Vater geworden

Im Mai 2023 sprach Santos mit der Nachrichtenagentur spot on news über seine Beziehung und eines seiner absoluten Highlights der letzten Jahre – seine Hochzeit mit Aileen. «Das ging einerseits schnell, weil wir seit drei Jahren zusammen sind, fühlt sich aber andererseits schon sehr vertraut an, weil wir uns schon über zehn Jahre kennen», erzählte er. «Wir ergänzen uns sehr gut, sind uns in vielem sehr ähnlich – und ich ruhe mehr in mir selbst, seitdem ich meine Frau an meiner Seite habe.»