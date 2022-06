Nico Santos: So glücklich ist er als frischgebackener Ehemann

«Sing meinen Song - Das Tauschkonzert», «Free European Song Contest», «The Masked Singer», «The Voice of Germany»: Nico Santos war schon in vielen TV-Sendungen zu sehen. «Ich bin sehr glücklich, dass ich schon an so vielen tollen TV-Shows teilnehmen durfte», sagt er. Was ihn in Zukunft reizen würde? «Ich glaube, ich werde mich einfach überraschen lassen.» Zuerst einmal freue er sich, «mich auf meine Musik, Konzerte und das Album zu konzentrieren».