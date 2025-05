Nicola Coughlan: Wow-Auftritt bei den BAFTA TV Awards in London

Die Gewinnerinnen und Gewinner

Während Coughlan zwar in Sachen Stil punktete, hatten andere Kolleginnen und Kollegen bei den Preisen die Nase vorn: «Mr. Loverman» und «Mr. Bates vs. the Post Office» waren die Hauptgewinner der BAFTA TV Awards 2025. Die Netflix–Hitserie «Baby Reindeer», die mit acht Nominierungen führte, wurde letztlich mit einer Auszeichnung bedacht. Geehrt wurden auch «The Traitors», «Industry», «Gavin & Stacey: The Finale», «Wolf Hall: The Mirror and the Light» und «Shrinking.xxx».