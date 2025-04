Nicola Peltz-Beckham und Brooklyn Beckham feiern dritten Hochzeitstag

Nicola Peltz–Beckham (30) und Brooklyn Beckham (26) haben am Mittwoch ihren dritten Hochzeitstag zelebriert. In ihren Instagram–Storys teilten sie Fotos ihrer Karten, die sie mit liebevollen Nachrichten füreinander versehen hatten. «Liebe Nicola, alles Gute zum Jahrestag, Baby. Ich liebe dich so sehr und ich verliebe mich mit jeder Sekunde mehr in dich», schwärmte der älteste Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) auf der Karte.