Nicola Peltz teilt romantisches Video mit Brooklyn Beckham

Öffentliche Liebeserklärung an Brooklyn Beckham

Peltz teilte auf TikTok eine liebevolle Videomontage, die das Paar in verschiedenen Situationen zeigt. Zu den Klängen von Coldplays Hit «Yellow» sieht man die beiden, wie sie gemeinsam romantische Mahlzeiten geniessen, mit Wein anstossen, Küsse austauschen, einen Spaziergang machen und mit ihrem Hund kuscheln. Dazu fügte die US–amerikanische Schauspielerin noch eine öffentliche Liebeserklärung an ihren Liebsten hinzu: «Ich liebe dich, Brooklyn Beckham.» Das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, präsentiert sich damit als starke Einheit.