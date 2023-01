Nicolas Cage enthüllt Handlung von «Face/Off 2»

Wie stehen die Chancen um eine «Face/Off»-Fortsetzung?

Ob «Im Körper des Feindes 2» jedoch jemals in die Produktion starten wird, lässt sich zur Zeit nicht mit Sicherheit sagen. Bereits im Jahr 2019 als Remake mit komplett neuen Darstellern angekündigt, konnte im Februar 2021 mit Wingard ein Regisseur verpflichtet werden, doch seitdem sind von dem Projekt keine Fortschritte publik geworden. Es scheint in der sogenannten Entwicklungshölle Hollywoods zu schmoren. So verrät auch Cage im Interview: «Ich hatte vielleicht ein Meeting in einem Büro, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört, also weiss ich es nicht».