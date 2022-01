Nicolas Cage hat ein neues schräges Tier für seine Sammlung

Demnach lebt die Krähe in einem kuppelartigen Käfig auf seinem Anwesen in Las Vegas. Das Tier heisst Hoogan, nach Odins Rabe Hugin aus der nordischen Mythologie. «Krähen sind sehr intelligent», erklärt der Schauspieler der Zeitung. «Und ich mag ihr Aussehen, den Edgar-Allan-Poe-Aspekt. Ich mag das Goth-Element. Ich bin ein Grufti». Eine seiner nächsten Rollen ist übrigens Dracula in der Horror-Komödie «Renfield». Hoogan kann sogar mit Cage sprechen. Wenn er den Raum verlässt, sagt sie «Bye». Obendrein beschimpft sie ihren Besitzer als «A***».