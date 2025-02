Nicolas Cage: Seine Ex will ihn und gemeinsamen Sohn verklagen

Fultons Klage bezieht sich auf einen Vorfall vom 28. April, als Weston seine Mutter angegriffen haben soll. Im Juli meldete sie sich über ein Statement zu dem Vorfall zu Wort, aus dem das «People»–Magazin zitierte. Demnach habe sie an diesem Tag ihren Sohn aufgesucht, um ihm zu helfen. Zuvor hätten sie «dringliche Nachrichten» über Westons Geisteszustand erreicht. «Als ich ankam, um ihn zu unterstützen und zu trösten, befand er sich bereits mitten in einem manischen Wutanfall», heisst es in dem Statement von Juli. «Innerhalb weniger Minuten wurde ich brutal angegriffen und erlitt schwere Verletzungen.» Laut Klage gehören zu den Verletzungen unter anderem eine Gehirnerschütterung, eine Verletzung am Auge, ein Tinnitus und mehrere Prellungen.