Nicolas Cage und Ehefrau Riko Shibata: Strahlender Pärchen-Auftritt

Nicolas Cage wurde bei der Veranstaltung mit dem Icon Award ausgezeichnet. In seiner mehr als 40 Jahre andauernden Karriere war der Schauspieler unter anderem in Filmen wie «Leaving Las Vegas» (1995), «Face/Off – Im Körper des Feindes» (1997) oder «Lord of War – Händler des Todes» (2005) zu sehen.