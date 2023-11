Nicolas Cage und Scarlett Johansson: Klare Kante gegen Einsatz von KI

In der aktuellen Debatte um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Filmbranche haben sich nun zwei weitere Hollywood–Stars klar auf der Gegenseite positioniert. So hat etwa Schauspieler Nicolas Cage (59) in einem neuen Interview ernsthafte Bedenken geäussert. Und Scarlett Johansson (38) geht derweil sogar rechtlich gegen eine KI–App vor.