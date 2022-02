Nicolas Puschmann moderiert das «Miss Germany»-Finale

Die Wahl zur diesjährigen «Miss Germany» steht kurz bevor. Das Finale, in dem zehn Frauen um den Titel kämpfen, findet am 19. Februar in der Europa-Park Arena in Rust statt - unter Einhaltung aller aktuell geltenden Corona-Auflagen. Ein Live-Publikum darf sich dort auf die Moderation von Ex-«Prince Charming» Nicolas Puschmann (30) freuen, der zum ersten Mal durch das Spektakel führen wird.